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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30456001/
21 июля 2017, 14:42 | Водные: Водное поло | Чемпионат.com

Российские ватерполисты проиграли американцам на чемпионате мира в Будапеште

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Увеличить
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Мужская сборная России по водному поло в матче третьего тура группового этапа проиграла команде США со счётом 11:14. Для россиян этот проигрыш стал вторым на турнире, американцы одержали первую победу. Позднее в группе D состоится матч сборных Хорватии и Японии.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия. Водное поло
Мужчины. Группа D. Третий тур
США — Россия — 14:11 (6:1, 3:5, 3:1, 2:4).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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