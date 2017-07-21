Российские ватерполистки сыграют с голландками в первом раунде плей-офф ЧМ
БУДАПЕШТ, 21 июл —
Р-Спорт. Женская сборная России по водному поло получила в соперники команду Нидерландов в матче за выход в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Будапеште.
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Это стало известно по результатам матчей четверга в группе С, где француженки одолели японок (9:8), а венгерки оказались сильнее голландок — 10:8. Сборная Нидерландов заняла второе место в своей группе, россиянки стали третьими в группе D.
Ранее сборная России одержала победу над командой Казахстана (15:6) и обеспечила себе участие в
Результаты остальных матчей дня:
Испания — ЮАР — 17:3,
Греция — Австралия — 11:8,
Италия — Китай — 15:8,
Канада — Бразилия — 16:6,
США — Новая Зеландия — 22:7,
Состав пар первого раунда плей-офф:
Нидерланды — Россия,
Франция — Австралия,
Канада — Новая Зеландия,
Китай — Испания.
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