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21 июля 2017, 1:38 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Российские ватерполистки сыграют с голландками в первом раунде плей-офф ЧМ

БУДАПЕШТ, 21 июл — Р-Спорт. Женская сборная России по водному поло получила в соперники команду Нидерландов в матче за выход в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Будапеште.

Женская сборная России по водному поло получила в соперники команду Нидерландов в матче за выход в четвертьфинал чемпионата мира который проходит в Будапеште. Увеличить
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Это стало известно по результатам матчей четверга в группе С, где француженки одолели японок (9:8), а венгерки оказались сильнее голландок — 10:8. Сборная Нидерландов заняла второе место в своей группе, россиянки стали третьими в группе D.

Ранее сборная России одержала победу над командой Казахстана (15:6) и обеспечила себе участие в плей-офф. В случае выхода в четвертьфинал россиянки померятся силами с итальянками.

Результаты остальных матчей дня:

Испания — ЮАР — 17:3,

Греция — Австралия — 11:8,

Италия — Китай — 15:8,

Канада — Бразилия — 16:6,

США — Новая Зеландия — 22:7,

Состав пар первого раунда плей-офф:

Нидерланды — Россия,

Франция — Австралия,

Канада — Новая Зеландия,

Китай — Испания.
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