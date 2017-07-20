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20 июля 2017, 17:43 | Водные: Водное поло | Чемпионат.com

Болельщика не пустили на стадион ЧМ в Будапеште из-за символики СССР

Болельщика сборной России не пустили на матч женских национальных команд России и Казахстана по водному поло на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште из-за футболки с символикой СССР.

Сотрудники полиции объяснили мужчине, что в Венгрии советские символы — пятиконечная красная звезда, а также серп и молот — запрещены, сообщает «Российская газета». Болельщик смог пройти на соревнования после того, как снял майку.

Сборная России победила команду Казахстана со счётом 15:6 и вышла в 1/8 финала соревнований с третьего места в группе.
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Ватерполистки сборной России обыграли команду Казахстана и вышли в плей-офф ЧМ

БУДАПЕШТ, 20 июл — Р-Спорт. Ватерполистки сборной России обыграли команду Казахстана в своем заключительном матче группового этапа на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште и вышли в плей-офф турнира.
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