Болельщика не пустили на стадион ЧМ в Будапеште из-за символики СССР

Сотрудники полиции объяснили мужчине, что в Венгрии советские символы — пятиконечная красная звезда, а также серп и молот — запрещены, сообщает «Российская газета». Болельщик смог пройти на соревнования после того, как снял майку.

Сборная России победила команду Казахстана со счётом 15:6 и вышла в 1/8 финала соревнований с третьего места в группе.