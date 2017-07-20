Болельщика не пустили на стадион ЧМ в Будапеште из-за символики СССР
Болельщика сборной России не пустили на матч женских национальных команд России и Казахстана по водному поло на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
из-за футболки с символикой СССР.
Сотрудники полиции объяснили мужчине, что в Венгрии советские символы — пятиконечная красная звезда, а также серп и молот — запрещены, сообщает «Российская газета». Болельщик смог пройти на соревнования после того, как снял майку.
Сборная России победила команду Казахстана со счётом 15:6 и вышла в 1/8 финала соревнований с третьего места в группе.
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