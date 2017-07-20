Ватерполистки сборной России обыграли команду Казахстана и вышли в плей-офф ЧМ
БУДАПЕШТ, 20 июл —
Р-Спорт. Ватерполистки сборной России обыграли команду Казахстана в своем заключительном матче группового этапа на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште и вышли в плей-офф турнира.
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Встреча группы D, прошедшая в четверг, завершилась победой россиянок со счетом 15:6.
По итогам группового раунда в квартете D сразу три команды набрали по четыре очка — Россия, Австралия и Греция. По дополнительным показателям россиянки заняли третье место и сыграют в
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