Сергей Евстигнеев: Сейчас мы не вправе рассчитывать на хорошее судейство

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Но этот результат не уменьшил оптимизма главного тренера россиян Сергея Евстигнеева.

Ватерпольные поединки с хорватами — это всегда великолепное зрелище. Нет тягомотного, свойственного венграм, сидения в защите, только атака, квинтэсенция игры. Поэтому и пролетают такие матчи на одном дыхании. Тем более что впервые за много лет Россия выглядела командой, точно понимающей, чего она хочет.

— Жаль конечно, что проиграли, но я все равно доволен, — главный тренер Сергей Евстигнеев, прекрасно помнящий вкус медалей чемпионата мира и чемпионата Европы, вышел к прессе вместе со своими игроками.

— Ребята боролись, отдали все силы. Следующий матч мы играем с Америкой, там тоже будем бороться на максимуме, играть на победу, — отметил тренер.

— Как вам удалось до такой степени преобразить команду?

— Приятно, что это замечают. Мы играем прежде всего для болельщиков, и если наша игра нравится, значит, мы движемся в правильном направлении. Команда, в принципе, всегда такой была. Просто какие-то внутренние передряги мешали сосредоточиться на игре. Надеемся, что в Будапеште нам удастся одержать несколько важных побед. К концу игры с хорватами нас немножко «поддушили», но к сожалению, мы сейчас не вправе рассчитывать на хорошее судейство. Выберемся наверх, нас начнут судить, как лидеров. Хотелось бы думать, что этот день не за горами.

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— Тренер хорватской команды получил в конце третьего периода красную карточку и сразу же после этого хорваты забили гол в ваши ворота.

— Это говорит только о том, что нам противостояла очень опытная команда, которая и без тренера прекрасно знает, как вести себя в той или иной ситуации. Особенно я за этим моментом не следил, скажу честно. Но меня радует то, что я вижу в исполнении своей команды. Мы прекрасно отыграли с японцами, Хорватия, понятно, намного сильнее, но ребята, надеюсь, почувствовали, что и с грандами можно играть на равных.

— Чего вы ждете от матча с США, на что будете настраивать игроков?

— На то, что американцы всегда бьются до конца при любом счете. Это очень мощная и «рукастая» команда, их тренирует известный и сильный специалист — Дежан Удовичич.

— Все последние годы вокруг российской ватерпольной команды шли не самые приятные разговоры: кто-то хотел играть за сборную, кто-то наотрез отказывался…

— Как вы видите сейчас, все ребята с удовольствием играют, бьются за свою страну, за клуб, за себя, за свои семьи, за свой гимн…

— Именно такими словами вы настраиваете игроков в раздевалке?

— Настраивать нет нужды. Когда я только пришел в команду, сказал прямо: если кто-то не готов играть за сборную или не готов много работать, тот сразу может отправиться в отпуск — в обиде я не буду.

— Такие нашлись?

— Нет.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Будапешта.