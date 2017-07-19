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19 июля 2017, 15:56 | Водные: Водное поло | Чемпионат.com

Российские ватерполисты проиграли хорватам на чемпионате мира в Будапеште

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

Мужская сборная России по водному поло в матче второго тура группового этапа проиграла команде Хорватии со счётом 8:10.

На старте соревнований россияне обыграли японцев, а хорваты — американцев.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт. Водное поло
Мужчины. Группа D. Второй тур
Россия — Хорватия — 8:10 (3:1, 3:3, 1:4, 1:2).

21 июля сборная России сыграет с американцами, а хорваты встретятся с японцами. Для выхода в плей-офф нужно занять место не ниже третьего.
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БУДАПЕШТ, 19 июл — Р-Спорт. Женская сборная Италии по водному поло одержала крупную победу над командой Бразилии в матче группового этапа на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
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