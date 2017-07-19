Российские ватерполисты проиграли хорватам на чемпионате мира в Будапеште
В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.
Мужская сборная России по водному поло в матче второго тура группового этапа проиграла команде Хорватии со счётом 8:10.
На старте соревнований россияне обыграли японцев, а хорваты — американцев.
Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт. Водное поло
Мужчины. Группа D. Второй тур
Россия — Хорватия — 8:10 (3:1, 3:3, 1:4, 1:2).
21 июля сборная России сыграет с американцами, а хорваты встретятся с японцами. Для выхода в
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