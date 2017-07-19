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19 июля 2017, 0:25 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Итальянские ватерполистки разгромили бразильянок на чемпионате мира в Будапеште

БУДАПЕШТ, 19 июл — Р-Спорт. Женская сборная Италии по водному поло одержала крупную победу над командой Бразилии в матче группового этапа на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Встреча группы A, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 18:4 (5:1, 6:1, 4:1, 3:1) в пользу итальянок, одержавших вторую победу в двух матчах турнира.

Результаты других игр дня:

США — Испания — 12:8,

Новая Зеландия — ЮАР — 8:6,

Япония — Нидерланды — 8:20,

Греция — Казахстан — 19:5,

Китай — Канада — 8:9,

Франция — Венгрия — 5:24.
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