Итальянские ватерполистки разгромили бразильянок на чемпионате мира в Будапеште
БУДАПЕШТ, 19 июл —
Р-Спорт. Женская сборная Италии по водному поло одержала крупную победу над командой Бразилии в матче группового этапа на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Встреча группы A, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 18:4 (5:1, 6:1, 4:1, 3:1) в пользу итальянок, одержавших вторую победу в двух матчах турнира.
Результаты других игр дня:
США — Испания — 12:8,
Новая Зеландия — ЮАР — 8:6,
Япония — Нидерланды — 8:20,
Греция — Казахстан — 19:5,
Китай — Канада — 8:9,
Франция — Венгрия — 5:24.
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