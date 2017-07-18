Женская сборная России по водному поло проиграла Австралии на ЧМ в Будапеште

В первой встрече российские ватерполистки в упорной борьбе победили сборную Греции, а в четверг, 20 июля, завершат групповой этап матчем с командой Казахстана, которая потерпела крупные поражения и от австралиек, и от гречанок.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Водное поло. Женщины. Группа D. 2-й тур.

Австралия — Россия — 8:5 (1:2, 2:1, 3:1, 2:1).