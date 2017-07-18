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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30425538/
18 июля 2017, 19:55 | Водные: Водное поло | Чемпионат.com

Женская сборная России по водному поло проиграла Австралии на ЧМ в Будапеште

Женская сборная России по водному поло во втором туре группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште уступила команде Австралии со счётом 5:8.

В первой встрече российские ватерполистки в упорной борьбе победили сборную Греции, а в четверг, 20 июля, завершат групповой этап матчем с командой Казахстана, которая потерпела крупные поражения и от австралиек, и от гречанок.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Водное поло. Женщины. Группа D. 2-й тур.

Австралия — Россия — 8:5 (1:2, 2:1, 3:1, 2:1).
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Определен состав сборных России по водному поло на ЧМ в Венгрии

Определен состав сборных России по водному поло на ЧМ в Венгрии

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренерский штаб мужской сборной России по водному поло определился с составом команды на предстоящий чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации водного поло России.
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