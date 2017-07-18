Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/water-polo/30414974/
18 июля 2017, 0:02 | Водные: Водное поло | ТАСС

Российские ватерполисты победили японцев в первом матче на ЧМ в Будапеште

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по водному поло одержала победу над командой Японии со счетом 15:8 в первом матче на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Соревнования по водному поло проходят в открытом бассейне на острове Маргит.

Сборная России выступает в группе D с командами США, Хорватии и Японии. Ранее в понедельник хорваты обыграли команду США со счетом 12:7.

Следующий матч россияне проведут 19 июля против команды Хорватии.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Водного поло

Еще 7 новостей  Все новости

Мутко надеется, что россиянки смогут выйти из группы на чемпионате Европы по футболу

На короткой воде: Казань примет чемпионат мира 2022 года в 25-метровом бассейне

Поветкин вошел в список "чистых" боксеров по версии WBC и VADA

Мутко надеется, что россиянки смогут выйти из группы на чемпионате Европы по футболу

На короткой воде: Казань примет чемпионат мира 2022 года в 25-метровом бассейне