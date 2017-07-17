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Все последние успехи отечественного водного поло связаны исключительно с женской сборной. За последние 11 лет именно девушки выиграли три чемпионата Европы, столько же раз поднимались на пьедестал по итогам чемпионатов мира, побеждали в Мировой лиге и, наконец, сказочным образом завоевали бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Мужская сборная переживала гораздо более неурожайные времена. Говоря прямо, едва дышала. Так, россиянам после седьмого места на чемпионате мира-2007 три раза подряд не удавалось даже отобраться на мировые первенства. Об Олимпиадах говорить и вовсе не приходилось. Черная серия прервалась в 2015-м, когда наши ватерполисты получили право выступить на чемпионате мира в Казани на правах хозяев. Получилось, правда, неубедительно — лишь 14-е место. Однако на этот некогда наш вид спорта, к счастью, даже после этого не махнули рукой.

СОЗДАТЬ ЗАДЕЛ

Началось все с того, что Руза получила право проведения суперфинала Мировой лиги этого года. То есть Россия попала туда автоматически. И на этот раз в домашних стенах наши парни выступили очень даже достойно. На групповой стадии были обыграны крепкие австралийцы и японцы. В четвертьфинале команда Эркина Шагаева в упорной борьбе уступила американцам, а затем обыграла Казахстан и все ту же Японию в матчах за пятое место. И вот мы снова на чемпионате мира!

Наши соперники по группе в Будапеште: Япония, Хорватия и США. В плей-офф не выйдет лишь одна из четырех команд. Очевидно, что первое место и право прямого выхода в четвертьфинал достанется хорватам — грандам мирового водного поло, серебряным призерам Игр в Рио. А вот за две путевки в 1/8 финала развернется борьба между остальными тремя сборными.

Американцы — крепкие середняки в мировой иерархии. Они стабильно занимают места в десятке крупнейших турниров, но после пекинской Олимпиады, где они добрались до финала, больших успехов у команды не было. Могут как дать бой фавориту, так и проиграть более слабой команде. С США наша команда вполне может зарубиться, но лучше попробовать сделать это, имея определенные гарантии по вожделенному выходу в плей-офф.

НЕУДАЧА ИЛИ ПРОРЫВ?

Получить их можно уже сегодня. Обыграв Японию, Руза показала, что азиаты нам по зубам. На чемпионате мира в Мельбурне-2007, когда наша команда доигралась до седьмого места, расклады в группе были примерно такими же, как сейчас. Только вместо Японии — Китай. Времени на раскачку в Венгрии у наших парней нет. Очень многое, если не все, зависит от первого же матча.

Очередная неудача или долгожданный прорыв. Никому не нужные игры за 15-е место или попадание в плей-офф после десятилетнего перерыва. Бесценный опыт матчей с сильными соперниками или цирковое представление против ЮАР. Воскрешение надежды на будущее или укрепление веры в безнадежность. Все зависит от одной лишь игры. И на нее нашим ватерполистам нужно собраться как на один из главных поединков в своей карьере.

СОСТАВ МУЖСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ

Кирилл Корнеев, Виталий Стаценко, Сергей Лисунов, Никита Деревянкин, Егор Васильев, Даниил Меркулов, Иван Сучков, Николай Лазарев, Алексей Бугайчук, Артем Ашаев, Иван Нагаев, Дмитрий Холод и Роман Шепелев.

СОСТАВ ГРУПП МУЖСКОГО ТУРНИРА

Группа А. Бразилия, Черногория, Казахстан, Канада.

Группа В. Франция, Австралия, Италия, Венгрия.

Группа С. Испания, Сербия, Греция, ЮАР.

Группа D. США, Япония, Хорватия, РОССИЯ.

КАЛЕНДАРЬ ГРУППОВОЙ СТАДИИ

17 июля. 22.30. Россия — Япония.

19 июля. 14.30. Россия — Хорватия.

21 июля. 13.10. Россия — США.