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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30389563/
14 июля 2017, 16:24 | Водные: Водное поло | Спорт-Экспресс

Водное поло: мечты о финале

На стартовавшем в Венгрии чемпионате мира ожидается весьма интересный турнир по водному поло. Россиянки постараются впервые в истории дойти до игры за золото.

На стартовавшем в Венгрии чемпионате мира ожидается весьма интересный турнир по водному поло. Увеличить
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Матч за бронзу на Олимпийских играх в Рио был похож на сказку. Команда Александра Гайдукова проигрывала один мяч за 32 секунды до конца, а атаку начинали соперницы. В 90 процентах случаях — это поражение. Однако наши девчонки чудом сумели перехватить мяч, нашли в себе силы хладнокровно разыграть комбинацию — и забили с финальной сиреной. Затем была победная серия пенальти.

— Прежде всего, в переменах нуждался настрой девушек, — объяснял Гайдуков, который принял российскую сборную после восьмого места на домашнем чемпионате мира в Казани. — Поражения на крупных турнирах последних лет негативно сказались на психологическом состоянии команды в целом и каждом игроке в отдельности. Основной нашей задачей было не учить девушек играть по-другому, а убедить, что их таланта и мастерства достаточно для того, чтобы побеждать.

После олимпийской медали проблемы с верой в собственные силы у команды нет. Наглядное свидетельство — выступление в Мировой лиге. Россиянки в ней впервые за четыре года добрались до призового места, однако остались недовольны собой. И это при том, что чуть ли не половина команды была составлена из юниорок старшего возраста. В группе наша сборная всего лишь один мяч проиграла абсолютному флагману женского водного поло — США — и, видимо, так поверила в свои силы, что в полуфинале неожиданно не сдюжила с Канадой. В игре за бронзу, как и на Олимпийских играх в Рио, были биты венгерки. К домашнему турниру у них на Россию вырос огромный зуб. Правда, и у нашей команды на этот чемпионат мира большие планы. Никогда прежде россиянки не доходили до финала чемпионата мира, и эту серию очень хотелось бы прервать.

Наши соперницы по квартету: Греция, Австралия и Казахстан. В плей-офф не выйдет лишь одна из четырех команд. При этом в отличие от олимпийского турнира, имеет смысл занять в группе первое место. Во-первых, лучшая команда напрямую выходит в четвертьфинал, тогда как две остальные продолжат свой путь с 1/8. Во-вторых, вторая сборная нашей группы по сетке попадает в четвертьфинале на лучший коллектив группы D. Практически наверняка им станет американская дружина — главный фаворит турнира. Сомнительное удовольствие. В тоже время победа в группе расчищает дорогу — встреча с США будет возможна только в финале.

Выигрывать группу нашим спортсменкам по силам. С Казахстаном проблем не будет. С Грецией совершенно точно будут, но преодолимые. В последнее время игры между Россией и Грецией, как правило, заканчиваются с преимуществом одной из команд в один мяч. И от очной игры на чемпионате мира, которая пройдет уже в воскресенье, будет многое зависеть. А вот чего ждать от Австралии — пока совершенно непонятно. На Олимпиаде они разгромили нас 14:4, а на Мировой лиге этого года проиграли даже китаянкам и заняли седьмое место.

МУЖЧИНЫ СНОВА В ИГРЕ

Для мужской сборной успехом будет выход в плей-офф. После седьмого места в Мельбурне-2007 россияне не могли квалифицироваться на три подряд чемпионата мира. В Казани-2015 сыграли на правах хозяев, но не так, чтобы убедительно. 14-е место. И вот — мы снова в игре.

Началось все с того, что Руза получила право проведения Суперфинала Мировой лиги этого года. То есть, Россия попала туда автоматически. И на этот раз в домашних стенах наши парни выступили очень даже достойно. На групповой стадии были обыграны австралийцы и японцы. В четвертьфинале команда Эркина Шагаева в упорной борьбе уступила американцам, а затем обыграла Казахстан и всю ту же Японию в матчах за пятое место.

На чемпионате мира формула мужского турнира идентична женскому. Так что победа в первом матче уже может вывести Россию в плей-офф. А Руза показала, что японцы нам по зубам.

ВАТЕРПОЛИСТАМ ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА

Не исключено, что водное поло в нынешнем варианте проводится на чемпионатах мира последний раз. Семь игроков, включая вратаря, четыре периода по восемь минут чистого времени — все это привычно. Но не очень смотрибельно с телевизионной точки зрения. В наше время рейтинги — первостепенный фактор. Исходя из этого, Международная федерация водных видов (FINA) вынесла вопрос по решению проблемы на обсуждение. Было предложено уменьшить поле, мяч и количество игроков. Таким образом резко повысится результативность игры. Однако пока инициатива одобрена не была. Техническому комитету было предложено еще раз все тщательно обдумать и до конца 2018 года FINA созовет внеочередной конгресс, на котором, возможно, определенные изменения в правилах будут утверждены.

РАСПИСАНИЕ ГРУППОВОЙ СТАДИИ

ЖЕНЩИНЫ
16 июля. 22:30. Россия — Греция.
18 июля. 18:30. Россия — Австралия.
20 июля. 13:10. Россия — Казахстан.

МУЖЧИНЫ
17 июля. 22:30. Россия — Япония.
19 июля. 14:30. Россия — Хорватия.
21 июля. 13:10. Россия — США.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

ЖЕНЩИНЫ. Анна Карнаух, Анна Устюхина, Мария Борисова, Алена Сержантова, Вероника Вахитова, Анастасия Симанович, Дарья Рыжкова, Екатерина Прокофьева, Евгения Иванова, Ольга Горбунова, Эльвина Каримова, Анна Тимофеева и Татьяна Толкунова.

МУЖЧИНЫ. Кирилл Корнеев, Виталий Стаценко, Сергей Лисунов, Никита Деревянкин, Егор Васильев, Даниил Меркулов, Иван Сучков, Николай Лазарев, Алексей Бугайчук, Артем Ашаев, Иван Нагаев, Дмитрий Холод и Роман Шепелев.
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