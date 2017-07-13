FINA организует внеочередной конгресс по будущему водного поло до конца 2018 года
БУДАПЕШТ, 13 июл —
Р-Спорт. Международная федерация плавания (FINA) до конца 2018 года соберет внеочередной конгресс организации, чтобы вновь обсудить и утвердить возможные изменения в водном поло, сообщает пресс-служба организации.
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В четверг технический конгресс по водному поло не одобрил предлагавшиеся изменения в правилах игры, которые могли коснуться количества игроков на поле, размеров мяча и игрового поля.
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