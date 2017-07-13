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13 июля 2017, 19:39 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

FINA организует внеочередной конгресс по будущему водного поло до конца 2018 года

БУДАПЕШТ, 13 июл — Р-Спорт. Международная федерация плавания (FINA) до конца 2018 года соберет внеочередной конгресс организации, чтобы вновь обсудить и утвердить возможные изменения в водном поло, сообщает пресс-служба организации.

Международная федерация плавания (<span class=error>FINA</span>) до конца 2018 года соберет внеочередной конгресс организации чтобы вновь обсудить и утвердить возможные изменения в водном поло сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> организации. Увеличить
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В четверг технический конгресс по водному поло не одобрил предлагавшиеся изменения в правилах игры, которые могли коснуться количества игроков на поле, размеров мяча и игрового поля.

В пресс-релизе FINA сообщается, что бюро FINA одобрило организацию конференции FINA по водному поло до конца 2017 года для обсуждения новых путей развития вида спорта. Принимая во внимание итоги этого собрания и после получения обновленных предложений нового технического комитета по водному поло, который будет избран в Будапеште 22 июля, FINA созовет внеочередной конгресс для утверждения этих изменений до конца 2018 года.
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