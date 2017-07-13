FINA организует внеочередной конгресс по будущему водного поло до конца 2018 года

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В четверг технический конгресс по водному поло не одобрил предлагавшиеся изменения в правилах игры, которые могли коснуться количества игроков на поле, размеров мяча и игрового поля.