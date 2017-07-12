Определен состав сборных России по водному поло на ЧМ в Венгрии

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В состав национальной команды вошли вратари Кирилл Корнеев и Виталий Стаценко, центральные нападающие Сергей Лисунов и Никита Деревянкин, защитники Егор Васильев, Даниил Меркулов и Иван Сучков, подвижные нападающие Николай Лазарев, Алексей Бугайчук, Артем Ашаев, Иван Нагаев, Дмитрий Холод и Роман Шепелев. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Японии, Хорватии и США.

В состав женской национальной команды вошли вратари Анна Карнаух и Анна Устюхина, полевые игроки Мария Борисова, Алена Сержантова, Вероника Вахитова, Анастасия Симанович, Дарья Рыжкова, Екатерина Прокофьева, Евгения Иванова, Ольга Горбунова, Эльвина Каримова, Анна Тимофеева и Татьяна Толкунова. Российская сборная на групповом этапе сыграет с командами Греции, Австралии и Казахстана.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 14 по 30 июля в Будапеште.