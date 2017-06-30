Российские ватерполистки уступили гречанкам в матче международного турнира в Испании
МОСКВА, 30 июн —
Р-Спорт. Женская сборная России по водному поло проиграла команде Греции в матче международного турнира в Испании.
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Встреча, прошедшая в пятницу в городе Португалете, завершилась победой гречанок со счетом 13:10.
В следующем матче на турнире россиянки 1 июля сыграют со сборной Италии. Гречанки в этот же день встретятся с испанками.
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