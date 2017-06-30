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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30246935/
30 июня 2017, 22:00 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Российские ватерполистки уступили гречанкам в матче международного турнира в Испании

МОСКВА, 30 июн — Р-Спорт. Женская сборная России по водному поло проиграла команде Греции в матче международного турнира в Испании.

Женская сборная России по водному поло проиграла команде Греции в матче международного турнира в Испании. Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу в городе Португалете, завершилась победой гречанок со счетом 13:10.

В следующем матче на турнире россиянки 1 июля сыграют со сборной Италии. Гречанки в этот же день встретятся с испанками.
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