Ватерполисты РФ одолели казахстанцев в матче за 5-е место Суперфинала Мировой лиги
МОСКВА, 25 июн —
Р-Спорт. Сборная России по водному поло обыграла команду Казахстана в матче за пятое место Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась победой россиян со счетом 11:4 (2:1, 3:1, 1:1, 5:1).
Позже в воскресенье в финале турнира сразятся сборные Италии и Сербии. Команды Хорватии и США встретятся в матче за третье место.
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