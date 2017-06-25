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25 июня 2017, 15:11 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Ватерполисты РФ одолели казахстанцев в матче за 5-е место Суперфинала Мировой лиги

МОСКВА, 25 июн — Р-Спорт. Сборная России по водному поло обыграла команду Казахстана в матче за пятое место Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась победой россиян со счетом 11:4 (2:1, 3:1, 1:1, 5:1).

Позже в воскресенье в финале турнира сразятся сборные Италии и Сербии. Команды Хорватии и США встретятся в матче за третье место.
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РУЗА (Московская область), 23 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Женская сборная России по водному поло сыграет на турнире в Испании до чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер команды Александр Гайдуков.
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