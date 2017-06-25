Ватерполисты РФ одолели казахстанцев в матче за 5-е место Суперфинала Мировой лиги

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась победой россиян со счетом 11:4 (2:1, 3:1, 1:1, 5:1).

Позже в воскресенье в финале турнира сразятся сборные Италии и Сербии. Команды Хорватии и США встретятся в матче за третье место.