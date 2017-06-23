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23 июня 2017, 22:46 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Российские ватерполистки сыграют с Испанией, Грецией и Италией до ЧМ

РУЗА (Московская область), 23 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Женская сборная России по водному поло сыграет на турнире в Испании до чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер команды Александр Гайдуков.

Женская сборная России по водному поло сыграет на турнире в Испании до чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште заявил агентству Р-Спорт главный тренер команды Александр Гайдуков. Увеличить
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Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште 16—30 июля.

«Мы поедем на турнир в Испанию перед чемпионатом мира. Там сыграем с Испанией, Грецией, Италией. Потом вернемся в Россию, соберемся на сбор в Раменском и потом полетим в Будапешт», — сказал Гайдуков корреспонденту «Р-Спорт».

Женская сборная России по водному поло завоевала бронзу Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.
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