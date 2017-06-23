Российские ватерполистки сыграют с Испанией, Грецией и Италией до ЧМ
РУЗА (Московская область), 23 июн —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Женская сборная России по водному поло сыграет на турнире в Испании до чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер команды Александр Гайдуков.
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Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште
«Мы поедем на турнир в Испанию перед чемпионатом мира. Там сыграем с Испанией, Грецией, Италией. Потом вернемся в Россию, соберемся на сбор в Раменском и потом полетим в Будапешт», — сказал Гайдуков корреспонденту «Р-Спорт».
Женская сборная России по водному поло завоевала бронзу Игр-2016 в
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