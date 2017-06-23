Российские ватерполистки сыграют с Испанией, Грецией и Италией до ЧМ

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Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште 16—30 июля .

«Мы поедем на турнир в Испанию перед чемпионатом мира. Там сыграем с Испанией, Грецией, Италией. Потом вернемся в Россию, соберемся на сбор в Раменском и потом полетим в Будапешт», — сказал Гайдуков корреспонденту «Р-Спорт».