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23 июня 2017, 21:45 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Российские ватерполисты уступили американцам в четвертьфинале Суперфинала Мировой лиги

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт. Сборная США по водному поло обыграла команду России в четвертьфинале Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.

Встреча в пятницу завершилась победой американцев со счетом 8:6 (2:1, 4:2, 2:1, 0:2).

Сборная США в полуфинале 24 июня встретится с командой Сербии. Во втором полуфинале сыграют хорваты и итальянцы. Сборная России в первом матче турнира за 5−8-е места сыграет с японцами.

Финал и матч за третье место пройдут 25 июня.
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РУЗА (Московская область), 23 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Женская сборная России по водному поло сыграет на турнире в Испании до чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер команды Александр Гайдуков.
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