Российские ватерполисты уступили американцам в четвертьфинале Суперфинала Мировой лиги
МОСКВА, 23 июн —
Р-Спорт. Сборная США по водному поло обыграла команду России в четвертьфинале Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.
Встреча в пятницу завершилась победой американцев со счетом 8:6 (2:1, 4:2, 2:1, 0:2).
Сборная США в полуфинале 24 июня встретится с командой Сербии. Во втором полуфинале сыграют хорваты и итальянцы. Сборная России в первом матче турнира за 5−8-е места сыграет с японцами.
Финал и матч за третье место пройдут 25 июня.
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