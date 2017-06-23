Российские ватерполисты уступили американцам в четвертьфинале Суперфинала Мировой лиги

Встреча в пятницу завершилась победой американцев со счетом 8:6 (2:1, 4:2, 2:1, 0:2).

Сборная США в полуфинале 24 июня встретится с командой Сербии. Во втором полуфинале сыграют хорваты и итальянцы. Сборная России в первом матче турнира за 5−8-е места сыграет с японцами.

Финал и матч за третье место пройдут 25 июня.