Хорватские ватерполисты обыграли команду Казахстана и вышли в полуфинал Мировой лиги
РУЗА (Московская область), 23 июн —
Р-Спорт. Мужская сборная Хорватии по водному поло обыграла команду Казахстана и вышла в полуфинал Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.
Сборная Хорватии одержала победу со счетом 19:3 (6:0, 3:2, 6:0, 4:1).
В полуфинале 24 июня сборная Хорватии сыграет с командой Италии. Сборная Сербии получит в соперники по полуфиналу победителя матча
Финал и матч за третье место, а также рейтинговые матчи пройдут в Рузе 25 июня.
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