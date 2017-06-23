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23 июня 2017, 20:31 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Хорватские ватерполисты обыграли команду Казахстана и вышли в полуфинал Мировой лиги

РУЗА (Московская область), 23 июн — Р-Спорт. Мужская сборная Хорватии по водному поло обыграла команду Казахстана и вышла в полуфинал Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.

Сборная Хорватии одержала победу со счетом 19:3 (6:0, 3:2, 6:0, 4:1).

В полуфинале 24 июня сборная Хорватии сыграет с командой Италии. Сборная Сербии получит в соперники по полуфиналу победителя матча Россия-США.

Финал и матч за третье место, а также рейтинговые матчи пройдут в Рузе 25 июня.
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