Хорватские ватерполисты обыграли команду Казахстана и вышли в полуфинал Мировой лиги

Сборная Хорватии одержала победу со счетом 19:3 (6:0, 3:2, 6:0, 4:1).

В полуфинале 24 июня сборная Хорватии сыграет с командой Италии. Сборная Сербии получит в соперники по полуфиналу победителя матча Россия-США.

Финал и матч за третье место, а также рейтинговые матчи пройдут в Рузе 25 июня.