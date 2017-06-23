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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30173513/
23 июня 2017, 19:09 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Ватерполисты Сербии победили японцев в ¼ финала Суперфинала Мировой лиги

РУЗА (Московская область), 23 июн — Р-Спорт. Мужская сборная Сербии по водному поло победила команду Японии в матче плей-офф Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.

Команда Сербии в четвертьфинале одержала победу со счетом 19:10 (4:1,6:0,4:3,5:6).

Сербы в полуфинале сыграют с победителем матча между сборными России и США. Первыми полуфиналистами турнира стали ватерполисты команды Италии, которые сыграют с победителями встречи Казахстан — Хорватия.

Полуфинальные матчи пройдут 24 июня.
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