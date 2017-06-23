Ватерполисты Сербии победили японцев в ¼ финала Суперфинала Мировой лиги

Команда Сербии в четвертьфинале одержала победу со счетом 19:10 (4:1,6:0,4:3,5:6).

Сербы в полуфинале сыграют с победителем матча между сборными России и США. Первыми полуфиналистами турнира стали ватерполисты команды Италии, которые сыграют с победителями встречи Казахстан — Хорватия.

Полуфинальные матчи пройдут 24 июня.