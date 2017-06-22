Сборная России обыграла команду Японии в матче суперфинала Мировой лиги по водному поло

Сборная России выступает в группе B с командами Австралии, Хорватии и Японии. В итоговой турнирной таблице россияне заняли второе место, набрав шесть очков, первыми стали хорваты (9), третьими — австралийцы (3), четвертыми — японцы (0). В группе А первое место заняли сербы (9), второе — итальянцы (5), третье — американцы (4), четвертое — казахстанцы (0).

В плей-офф выходят все восемь команд, победитель одной группы сыграет со сборной, занявшей четвертое место в другой, вторая команда — с третьей и т. д. Таким образом, сборная России сыграет в четвертьфинале с командой США. Также в ¼ финала состоятся матчи Сербия — Япония, Италия — Австралия и Казахстан — Хорватия.

Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы и матчи за 5−8-е места — 24 июня, решающие встречи за седьмое, пятое, третье и первое места — 25 июня.