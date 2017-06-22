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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30162306/
22 июня 2017, 22:10 | Водные: Водное поло | ТАСС

Сборная России обыграла команду Японии в матче суперфинала Мировой лиги по водному поло

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России одержала победу над командой Японии со счетом 12:5 в третьем матче суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в подмосковной Рузе.

Сборная России выступает в группе B с командами Австралии, Хорватии и Японии. В итоговой турнирной таблице россияне заняли второе место, набрав шесть очков, первыми стали хорваты (9), третьими — австралийцы (3), четвертыми — японцы (0). В группе А первое место заняли сербы (9), второе — итальянцы (5), третье — американцы (4), четвертое — казахстанцы (0).

В плей-офф выходят все восемь команд, победитель одной группы сыграет со сборной, занявшей четвертое место в другой, вторая команда — с третьей и т. д. Таким образом, сборная России сыграет в четвертьфинале с командой США. Также в ¼ финала состоятся матчи Сербия — Япония, Италия — Австралия и Казахстан — Хорватия.

Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы и матчи за 5−8-е места — 24 июня, решающие встречи за седьмое, пятое, третье и первое места — 25 июня.
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Итальянские ватерполисты обыграли сборную Казахстана в Суперфинале Мировой лиги

Итальянские ватерполисты обыграли сборную Казахстана в Суперфинале Мировой лиги

РУЗА (Московская область), 22 июн — Р-Спорт. Сборная Италии обыграла команду Казахстана в матче группового этапа мужского Суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в подмосковной Рузе.
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