Итальянские ватерполисты обыграли сборную Казахстана в Суперфинале Мировой лиги
РУЗА (Московская область), 22 июн —
Р-Спорт. Сборная Италии обыграла команду Казахстана в матче группового этапа мужского Суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в подмосковной Рузе.
Встреча завершилась победой итальянцев со счетом 14:6 (3:0, 3:1 5:2, 3:3).
Сборная Италии с шестью очками заняла второе место в группе, а команда Казахстана стала четвертой и получила в соперники по четвертьфиналу команду Хорватии. Первое место заняли сербы, а на третьей строчке расположились представители США.
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