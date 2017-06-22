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22 июня 2017, 21:09 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Итальянские ватерполисты обыграли сборную Казахстана в Суперфинале Мировой лиги

РУЗА (Московская область), 22 июн — Р-Спорт. Сборная Италии обыграла команду Казахстана в матче группового этапа мужского Суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в подмосковной Рузе.

Встреча завершилась победой итальянцев со счетом 14:6 (3:0, 3:1 5:2, 3:3).

Сборная Италии с шестью очками заняла второе место в группе, а команда Казахстана стала четвертой и получила в соперники по четвертьфиналу команду Хорватии. Первое место заняли сербы, а на третьей строчке расположились представители США.
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Ватерполисты сборной Сербии обыграли американцев в Суперфинале Мировой лиги в Рузе

Ватерполисты сборной Сербии обыграли американцев в Суперфинале Мировой лиги в Рузе

РУЗА (Московская область), 22 июн — Р-Спорт. Мужская сборная Сербии по водному поло обыграла команду США в своем последнем матче группового этапа Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.
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