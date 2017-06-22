Ватерполисты сборной Сербии обыграли американцев в Суперфинале Мировой лиги в Рузе
РУЗА (Московская область), 22 июн —
Р-Спорт. Мужская сборная Сербии по водному поло обыграла команду США в своем последнем матче группового этапа Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.
Встреча завершилась со счетом 15:8 (4:3, 6:1, 2:1, 3:3) в пользу сербов.
Сборная Сербии одержала три победы, набрала девять очков и вышла в четвертьфинал с первого места в группе.
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