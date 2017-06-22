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22 июня 2017, 18:50 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Ватерполисты сборной Сербии обыграли американцев в Суперфинале Мировой лиги в Рузе

РУЗА (Московская область), 22 июн — Р-Спорт. Мужская сборная Сербии по водному поло обыграла команду США в своем последнем матче группового этапа Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.

Встреча завершилась со счетом 15:8 (4:3, 6:1, 2:1, 3:3) в пользу сербов.

Сборная Сербии одержала три победы, набрала девять очков и вышла в четвертьфинал с первого места в группе.
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Сборная России проиграла команде Хорватии в матче суперфинала Мировой лиги по водному поло

Сборная России проиграла команде Хорватии в матче суперфинала Мировой лиги по водному поло

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России уступила команде Хорватии со счетом 7:12 во втором матче суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в подмосковной Рузе.
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