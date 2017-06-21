Сборная России проиграла команде Хорватии в матче суперфинала Мировой лиги по водному поло
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России уступила команде Хорватии со счетом 7:12 во втором матче суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в подмосковной Рузе.
Сборная России выступает в группе B с командами Австралии, Хорватии и Японии. После второго игрового дня лидируют хорваты с шестью очками, россияне занимают второе место (3). Следующий матч сборная России проведет против японцев 22 июня.
В группе А выступают сборные США, Сербии, Италии и Казахстана.
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