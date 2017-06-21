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21 июня 2017, 22:15 | Водные: Водное поло | ТАСС

Сборная России проиграла команде Хорватии в матче суперфинала Мировой лиги по водному поло

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России уступила команде Хорватии со счетом 7:12 во втором матче суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в подмосковной Рузе.

Сборная России выступает в группе B с командами Австралии, Хорватии и Японии. После второго игрового дня лидируют хорваты с шестью очками, россияне занимают второе место (3). Следующий матч сборная России проведет против японцев 22 июня.

В группе А выступают сборные США, Сербии, Италии и Казахстана.

В плей-офф выходят все восемь команд, победитель одной группы сыграет со сборной, занявшей четвертое место в другой, вторая команда — с третьей и т. д. Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы и матчи за 5−8-е места — 24 июня, решающие встречи за седьмое, пятое, третье и первое места — 25 июня.
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Австралийские ватерполисты победили японцев в матче Суперфинала Мировой лиги в Рузе

Австралийские ватерполисты победили японцев в матче Суперфинала Мировой лиги в Рузе

РУЗА (Московская область), 21 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Сборная Австралии обыграла команду Японии в матче группового этапа мужского Суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в подмосковной Рузе.
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