Сборная России проиграла команде Хорватии в матче суперфинала Мировой лиги по водному поло

Сборная России выступает в группе B с командами Австралии, Хорватии и Японии. После второго игрового дня лидируют хорваты с шестью очками, россияне занимают второе место (3). Следующий матч сборная России проведет против японцев 22 июня.

В группе А выступают сборные США, Сербии, Италии и Казахстана.