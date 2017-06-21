Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/water-polo/30149100/
21 июня 2017, 20:14 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Австралийские ватерполисты победили японцев в матче Суперфинала Мировой лиги в Рузе

РУЗА (Московская область), 21 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Сборная Австралии обыграла команду Японии в матче группового этапа мужского Суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в подмосковной Рузе.

Матч закончился со счетом 9:8 (2:3, 2:0, 2:3, 3:2) в пользу австралийцев.

Позже в среду в другом матче этой группы сборная России сыграет с командой Хорватии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Водного поло

Еще 7 новостей  Все новости
19 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»