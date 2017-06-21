Австралийские ватерполисты победили японцев в матче Суперфинала Мировой лиги в Рузе
РУЗА (Московская область), 21 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Сборная Австралии обыграла команду Японии в матче группового этапа мужского Суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в подмосковной Рузе.
Матч закончился со счетом 9:8 (2:3, 2:0, 2:3, 3:2) в пользу австралийцев.
Позже в среду в другом матче этой группы сборная России сыграет с командой Хорватии.
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