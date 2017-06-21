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21 июня 2017, 19:20 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Ватерполисты сборной Сербии обыграли итальянцев в Суперфинале Мировой лиги в Рузе

РУЗА (Московская область), 21 июн — Р-Спорт. Ватерполисты сборной Сербии обыграли команду Италии в матче группы А Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.

Сборная Сербии выиграла со счетом 13:7 (2:1, 3:2, 4:3, 4:1).

Сербы следующий матч проведут в четверг со сборной США, а итальянцы в этот же день встретятся с командой Казахстана.
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Сборная России победила команду Австралии в матче суперфинала Мировой лиги по водному поло

Сборная России победила команду Австралии в матче суперфинала Мировой лиги по водному поло

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России обыграла команду Австралии со счетом 11:5 в первом матче суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в подмосковной Рузе.
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