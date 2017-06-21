Ватерполисты сборной Сербии обыграли итальянцев в Суперфинале Мировой лиги в Рузе
РУЗА (Московская область), 21 июн —
Р-Спорт. Ватерполисты сборной Сербии обыграли команду Италии в матче группы А Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.
Сборная Сербии выиграла со счетом 13:7 (2:1, 3:2, 4:3, 4:1).
Сербы следующий матч проведут в четверг со сборной США, а итальянцы в этот же день встретятся с командой Казахстана.
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