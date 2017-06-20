Сборная России победила команду Австралии в матче суперфинала Мировой лиги по водному поло

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Сборная России выступает в группе B с командами Австралии, Хорватии и Японии. После первого игрового дня по три очка набрали россияне и хорваты, которые сыграют в следующем матче 21 июня.