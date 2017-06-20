Рузский Суперфинал: лучшие ватерпольные сборные поборются за победу в Мировой лиге

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Россияне начнут этот турнир 20 июня матчем с Австралией, 21 июня команда Сергея Евстигнеева сыграет с хорватами, 22 июня — с японцами. Четвертьфиналы состоятся 23 июня, 24-го пройдут полуфиналы, 25-го — финал и рейтинговые матчи за 3-е, 5-е, 7-е места. Во второй группе сыграют команды США, Казахстана, Сербии и Италии.

В состав российской команды на Суперфинал вошли Кирилл Корнеев, Виктор Иванов, Сергей Лисунов, Никита Деревянкин, Егор Васильев, Даниил Меркулов, Иван Сучков, Николай Лазарев, Алексей Бугайчук, Артем Ашаев, Иван Нагаев, Дмитрий Холод, Роман Шепелев.

«Понятно, что здесь сыграют самые сильные команды своих континентов, но мы все равно ставим перед собой амбициозные задачи — выйти с первого места из нашей группы, в которой собрались сильные соперники. Где ставить амбициозные задачи, если не на домашнем турнире?» — обозначил цели Евстигнеев.

Евстигнеев продолжает работать с командой в качестве исполняющего обязанности на посту главного тренера после отставки Владимира Карабутов. Как признался президент Федерации водного поло России Алексей Власенко, в зависимости от выступлений команды в сезоне будет решаться и тренерский вопрос.

«Я встречался с ним и Маратом Закировым, разговаривал, понравился их настрой, их мотивация. Хотелось бы, чтобы они работали с командой до Олимпиады, и уже чтобы не было перемен до Игр в тренерском штабе. Я им сказал, что все в их руках, посмотрим, как там будет по итогам чемпионата мира», — отметил он. Ну, а пока до чемпионата мира почти месяц, руководство ставит самые высокие цели перед Суперфиналом. «Только первое место, как всегда. Мы нацелены всегда только на победу, второе место — это уже поражение», — сказал Власенко.

Главным фаворитом в борьбе за титул являются действующие чемпионы мира, победители Олимпиады-2016 сборная Сербии, чья беспроигрышная серия в Суперфиналах Мировой лиги длится с 2013 года. Среди их ближайших конкурентов — чемпионы Игр-2012 хорваты, а также австралийцы и американцы, способные побороться за призовые места на турнире.

«Наша задача — это абстрагироваться от организационных моментов и сосредоточиться на подготовке к играм… Это будет хорошая проверка перед чемпионатом мира, и мы сделаем все возможное, чтобы показать максимально возможный результат», — отметил в свою очередь капитан сборной России Сергей Лисунов.