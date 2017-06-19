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19 июня 2017, 11:42 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Вадим Сомов избран почетным президентом Федерации водного поло России

КИЕВ, 19 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Бывший президент Федерации водного поло России (ФВПР) Вадим Сомов избран почетным президентом организации, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФВПР.

Решение было принято президиумом ФВПР, заседание которого состоялось в здании Олимпийского комитета России в понедельник.

Ранее Сомов возглавлял ФВПР в период с 2000 по 2012 годы.

Председателем попечительского совета также был избран Александр Бобовников.
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