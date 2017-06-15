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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30085616/
15 июня 2017, 16:25 | Водные: Водное поло | ТАСС

Перед ватерполистами сборной РФ поставлена задача победить в Суперфинале Мировой лиги

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация водного поло России (ФВПР) ожидает от мужской национальной сборной только победы в Суперфинале Мировой лиги. Об этом журналистам заявил глава организации Алексей Власенко.

Турнир пройдет в подмосковной Рузе с 20 по 25 июня. Увеличить
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Турнир пройдет в подмосковной Рузе с 20 по 25 июня.

«Мы настраиваемся только на победу, второе место — это уже поражение. Именно с таким настроем мы подходим к турниру. Кого-то из соперников выделить нельзя, потому что в Суперфинал выходят лучшие из лучших», — заявил Власенко.

Капитан российской сборной Сергей Лисунов отметил, что турнир станет отличной подготовкой к чемпионату мира, который пройдет в Будапеште с 16 по 30 июля. «Мы настраиваемся только на победу и рассматриваем данный турнир как отличную подготовку к мировому первенству», — сказал спортсмен.

Помимо сборной России, в турнире примут участие команды Австралии, Италии, Казахстана, Сербии, США, Хорватии и Японии.
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