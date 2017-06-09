Российские ватерполистки вышли в полуфинал Мировой лиги, обыграв китаянок
В Шанхае (Китай) продолжается суперфинал Мировой лиги по водному поло среди женских команд.
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Сборная России в четвертьфинале уверенно обыграла команду Китая со счётом 16:8. На групповом этапе сборная России, являющаяся бронзовым призёром летних Олимпийских игр 2016 года в
Водное поло. Мировая лига. Женщины. Суперфинал. Шанхай. Четвертьфинал
Россия — Китай — 16:8 (4:2, 5:0, 5:3, 2:3).
В полуфинале россиянки встретятся с канадками.
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