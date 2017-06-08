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https://sport.mail.ru/news/water-polo/30017032/
8 июня 2017, 13:20 | Водные: Водное поло | ТАСС

Российские ватерполистки проиграли американкам в матче Суперфинала Мировой лиги

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сборная России уступила команде США в третьем матче Суперфинала Мировой лиги по водному поло среди женщин, который проходит в китайском Шанхае.

Встреча между командами из группы А завершилась со счетом 13:12 в пользу американок.

Сборная США не потеряла ни одного очка на групповом этапе турнира, одержав три победы в основное время в трех матчах. Российская команда потерпела первое поражение в Суперфинале Мировой лиги. Россиянки набрали пять очков и обеспечили себе второе место в группе, отстав от американок на четыре очка.

В Суперфинале участвуют восемь сборных, которые разбиты на две группы. После группового раунда все восемь команд выходят в четвертьфинал и формируется сетка плей-офф.

Соперник сборной России по четвертьфиналу определится позднее в четверг. Россиянки сыграют с командой, которая займет третье место в группе B. Третью позицию в группе B могут занять сборные Канады, Венгрии или Китая. Все четвертьфинальные матчи турнира пройдут 9 июня.

Женская Мировая лига является исключительно коммерческим турниром, ее победитель получит $50 тысяч. Турнир завершится 11 июня.
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