Российские ватерполистки проиграли американкам в матче Суперфинала Мировой лиги

Встреча между командами из группы А завершилась со счетом 13:12 в пользу американок.

Сборная США не потеряла ни одного очка на групповом этапе турнира, одержав три победы в основное время в трех матчах. Российская команда потерпела первое поражение в Суперфинале Мировой лиги. Россиянки набрали пять очков и обеспечили себе второе место в группе, отстав от американок на четыре очка.

В Суперфинале участвуют восемь сборных, которые разбиты на две группы. После группового раунда все восемь команд выходят в четвертьфинал и формируется сетка плей-офф.

Соперник сборной России по четвертьфиналу определится позднее в четверг. Россиянки сыграют с командой, которая займет третье место в группе B. Третью позицию в группе B могут занять сборные Канады, Венгрии или Китая. Все четвертьфинальные матчи турнира пройдут 9 июня.

Женская Мировая лига является исключительно коммерческим турниром, ее победитель получит $50 тысяч. Турнир завершится 11 июня.