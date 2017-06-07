Российские ватерполистки одолели голландок в суперфинале Мировой лиги

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Сборная России во втором матче группового этапа одолела команду Нидерландов. Основное время встречи завершилось вничью 10:10, при этом россиянки перед заключительной четвертью уступали 7:10. В серии пенальти точнее оказались бронзовые призёры Олимпиады-2016 — 4:2.



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Россия — Нидерланды — 10:10 (3:4, 2:5, 2:1, 3:0) (по пенальти — 4:2).

В первом туре сборная России победила японок -18:9. 8 июня россиянки сыграют с американками.