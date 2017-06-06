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6 июня 2017, 13:22 | Водные: Водное поло | Чемпионат.com

Женская сборная РФ по водному поло разгромила японок на старте Суперфинала МЛ

В Шанхае (Китай) стартовал суперфинал Мировой лиги по водному поло среди женских команд.

В Шанхае (Китай) стартовал <span class=error>суперфинал</span> Мировой лиги по водному поло среди женских команд. Увеличить
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Сборная России в первом матче группового этапа разгромила команду Японии со счётом 18:9. Самыми результативными игроками в составе сборной России стали Анастасия Симанович и Эльвина Каримова, по пять раз поразившие ворота соперниц. Женская сборная России является бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Водное поло. Мировая лига. Женщины. Суперфинал. Шанхай. Группа А. Первый тур
Россия — Япония — 18:9 (5:1, 5:2, 3:3, 5:3).

7 июня россиянки сыграют с голландками.
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