Женская сборная РФ по водному поло разгромила японок на старте Суперфинала МЛ

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Сборная России в первом матче группового этапа разгромила команду Японии со счётом 18:9. Самыми результативными игроками в составе сборной России стали Анастасия Симанович и Эльвина Каримова, по пять раз поразившие ворота соперниц. Женская сборная России является бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.



Водное поло. Мировая лига. Женщины. Суперфинал. Шанхай. Группа А. Первый тур

Россия — Япония — 18:9 (5:1, 5:2, 3:3, 5:3).

7 июня россиянки сыграют с голландками.