Российские ватерполистки проиграли американкам в полуфинале турнира в Китае
Ватерполистки сборной России потерпели поражение от команды США в полуфинальном матче международного турнира в Китае.
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Куньшане, завершилась со счетом 17:3 в пользу американок.
В субботу в матче за третье место россиянки сыграют со сборной Нидерландов. Американские ватерполистки в этот же день в финале встретятся с командой Греции.
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