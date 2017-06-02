Российские ватерполистки проиграли американкам в полуфинале турнира в Китае

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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Куньшане, завершилась со счетом 17:3 в пользу американок.

В субботу в матче за третье место россиянки сыграют со сборной Нидерландов. Американские ватерполистки в этот же день в финале встретятся с командой Греции.