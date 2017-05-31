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31 мая 2017, 14:08 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Российские ватерполистки уступили команде США на международном турнире в Китае

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт. Ватерполистки сборной России уступили команде США на международном турнире, который проходит в Куньшане (Китай).

Игра, прошедшая в среду, завершилась поражением россиянок со счетом 2:10. В первом матче, который состоялся в понедельник, сборная России взяла верх над хозяйками турнира китаянками — 12:11. Во второй игре во вторник россиянки уступили сборной Нидерландов — 8:10.

1 июня на турнире пройдут матчи четвертьфинала. Соперник россиянок будет известен позже в среду.
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