Российские ватерполистки уступили команде США на международном турнире в Китае

Игра, прошедшая в среду, завершилась поражением россиянок со счетом 2:10. В первом матче, который состоялся в понедельник, сборная России взяла верх над хозяйками турнира китаянками — 12:11. Во второй игре во вторник россиянки уступили сборной Нидерландов — 8:10.

1 июня на турнире пройдут матчи четвертьфинала. Соперник россиянок будет известен позже в среду.