Российские ватерполистки уступили команде США на международном турнире в Китае
МОСКВА, 31 мая —
Р-Спорт. Ватерполистки сборной России уступили команде США на международном турнире, который проходит в Куньшане (Китай).
Игра, прошедшая в среду, завершилась поражением россиянок со счетом 2:10. В первом матче, который состоялся в понедельник, сборная России взяла верх над хозяйками турнира китаянками — 12:11. Во второй игре во вторник россиянки уступили сборной Нидерландов — 8:10.
1 июня на турнире пройдут матчи четвертьфинала. Соперник россиянок будет известен позже в среду.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter