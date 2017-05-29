Власенко: Евстигнеев будет тренером мужской сборной России по ватерполо на ЧМ

Евстигнеев стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Владимира Карабутова в марте 2017 года. Предполагалось, что президиум проведет конкурс, заявки на который должны были поступить до 10 апреля. Решение по этому вопросу пока откладывается.

«Сейчас уже можно говорить о том, что Евстигнеев как минимум до чемпионата мира и на чемпионате мира будет руководить командой. Президиум у нас будет, но без принятия решений по этому вопросу», — сказал Власенко по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште в июле этого года.