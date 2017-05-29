Назван состав женской сборной РФ по водному поло перед Суперфиналом Мировой лиги

Турнир стартует в понедельник в городе Куньшань. По окончании турнира сборная России под руководством Александра Гайдукова и Андрея Белофастова переедет в Шанхай, где с 6 по 11 июня пройдет Суперфинал, в котором россиянки встретятся со сборными США, Японии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Канады и Китая.

Состав российской команды выглядит следующим образом:

вратари — Анна Карнаух («КИНЕФ-Сургутнефтегаз»), Анастасия Верхоглядова («Спартак-Волгоград»);.

полевые игроки — Мария Борисова, Алена Сержантова, Анна Кравченко, Вероника Вахитова (все — «СКИФ ШВСМ «Крылатское»), Анастасия Симанович, Дарья Рыжкова, Екатерина Прокофьева, Ксения Кример (все — «КИНЕФ-Сургутнефтегаз»), Ольга Горбунова («Спартак-Волгоград»), Эльвина Каримова, Дарья Герзанич (обе — «Динамо-Уралочка»), Анна Тимофеева («ЮГРА»), Татьяна Толкунова («Штурм-2002»).