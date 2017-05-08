Россиянки сыграют со сборными США и Японии в Суперфинале Мировой лиги по водному поло
МОСКВА, 8 мая —
Р-Спорт. Сборные США, Японии и Нидерландов сыграют в одной группе с россиянками в Суперфинале Мировой лиги по водному поло, который пройдет с 6 по 11 июня в Шанхае.
Сборная США в финале Интерконтинентального отборочного турнира проиграла команде Австралии со счетом 7:10, а японки в матче за третье место уступили канадкам — 2:5.
Ранее в Суперфинал вышли сборные России, Нидерландов, Венгрии и Китая (в качестве организатора турнира).
В Суперфинале Мировой лиги по водному поло в одной группе сыграют россиянки, американки, японки и голландки, в другой — австралийки, венгерки, канадки и китаянки.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter