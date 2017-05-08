Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/water-polo/29674939/
8 мая 2017, 9:00 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Россиянки сыграют со сборными США и Японии в Суперфинале Мировой лиги по водному поло

МОСКВА, 8 мая — Р-Спорт. Сборные США, Японии и Нидерландов сыграют в одной группе с россиянками в Суперфинале Мировой лиги по водному поло, который пройдет с 6 по 11 июня в Шанхае.

Сборная США в финале Интерконтинентального отборочного турнира проиграла команде Австралии со счетом 7:10, а японки в матче за третье место уступили канадкам — 2:5.

Ранее в Суперфинал вышли сборные России, Нидерландов, Венгрии и Китая (в качестве организатора турнира).

В Суперфинале Мировой лиги по водному поло в одной группе сыграют россиянки, американки, японки и голландки, в другой — австралийки, венгерки, канадки и китаянки.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Водного поло

Евстигнеев стал единственным кандидатом на пост тренера сборной РФ по водному поло

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Сергей Евстигнеев стал единственным кандидатом на пост главного тренера мужской сборной России по водному поло. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко.
Еще 2 новости  Все новости
5 мая

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Тепло, жарко, горячо: знойная звезда бразильского волейбола

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч