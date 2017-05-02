Россияне сыграют с хорватами и японцами в Суперфинале Мировой лиги по водному поло

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Россияне выступят в группе B. В группе А сыграют сборные Сербии, США, Италии и Казахстана.

Суперфинал Мировой лиги по водному поло пройдет с 20 по 25 июня в подмосковной Рузе.