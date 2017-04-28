Ватерполистки «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» вышли в финал Евролиги, обыграв «Матаро»

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» в пятницу в полуфинале, который проходит в Киришах, обыграл «Матаро» со счетом 11:8 (5:2, 4:2, 2:3, 0:1).

Второй финалист станет известен по итогам встречи между испанским «Сабаделем» и греческим «Олимпиакосом».