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https://sport.mail.ru/news/water-polo/29591714/
28 апреля 2017, 22:27 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Ватерполистки «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» вышли в финал Евролиги, обыграв «Матаро»

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Киришей обыграл испанский «Матаро» и вышел в финал Евролиги по водному поло среди женских команд.

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» в пятницу в полуфинале, который проходит в Киришах, обыграл «Матаро» со счетом 11:8 (5:2, 4:2, 2:3, 0:1).

Второй финалист станет известен по итогам встречи между испанским «Сабаделем» и греческим «Олимпиакосом».
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