Ватерполистки «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» вышли в финал Евролиги, обыграв «Матаро»
МОСКВА, 28 апр —
Р-Спорт. «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Киришей обыграл испанский «Матаро» и вышел в финал Евролиги по водному поло среди женских команд.
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» в пятницу в полуфинале, который проходит в Киришах, обыграл «Матаро» со счетом 11:8 (5:2, 4:2, 2:3, 0:1).
Второй финалист станет известен по итогам встречи между испанским «Сабаделем» и греческим «Олимпиакосом».
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