Ватерполистки «Олимпиакоса» сыграют с «КИНЕФ-Сургутнефтегазом» в финале Евролиги
МОСКВА, 28 апр —
Р-Спорт. Греческий «Олимпиакос» обыграл испанский «Сабадель» и вышел в финал Евролиги по водному поло среди женских команд.
«Олимпиакос» в пятницу в полуфинале, который проходит в Киришах, обыграл «Сабадель» со счетом 11:9.
Соперником «Олимпиакоса» по финалу, который пройдет 29 апреля, станет российский «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». «Сабадель» в этот же день сыграет с испанским «Матаро» в матче за третье место.
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