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https://sport.mail.ru/news/water-polo/29591707/
28 апреля 2017, 22:32 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Ватерполистки «Олимпиакоса» сыграют с «КИНЕФ-Сургутнефтегазом» в финале Евролиги

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Греческий «Олимпиакос» обыграл испанский «Сабадель» и вышел в финал Евролиги по водному поло среди женских команд.

«Олимпиакос» в пятницу в полуфинале, который проходит в Киришах, обыграл «Сабадель» со счетом 11:9.

Соперником «Олимпиакоса» по финалу, который пройдет 29 апреля, станет российский «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». «Сабадель» в этот же день сыграет с испанским «Матаро» в матче за третье место.
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