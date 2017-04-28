Ватерполистки «Олимпиакоса» сыграют с «КИНЕФ-Сургутнефтегазом» в финале Евролиги

«Олимпиакос» в пятницу в полуфинале, который проходит в Киришах, обыграл «Сабадель» со счетом 11:9.

Соперником «Олимпиакоса» по финалу, который пройдет 29 апреля, станет российский «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». «Сабадель» в этот же день сыграет с испанским «Матаро» в матче за третье место.