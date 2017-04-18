Ватерполистки РФ победили гречанок в квалификации Мировой лиги, но не вышли в Суперфинал
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Греции со счетом 20:11 в матче квалификации Мировой лиги. Игра проходила в Астрахани.
В турнирной таблице группы A сборная России заняла второе место, одержав в четырех матчах две победы. Гречанки с одной победой заняли последнее, третье место в группе. В Суперфинал Мировой лиги вышла команда Нидерландов, которая с тремя победами стала первой в группе.
Суперфинал женской Мировой лиги пройдет с 6 по 11 июня в Шанхае (Китай).
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