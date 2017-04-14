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14 апреля 2017, 21:24 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Ватерполисты московского «Динамо» завоевали бронзовые медали чемпионата России

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Московское «Динамо» одержало вторую победу над подмосковным «Штурмом-2002» и завоевало бронзовые медали чемпионата России по водному поло среди мужских команд.

Вторая встреча серии, прошедшая в Москве в пятницу, завершилась со счетом 10:8 (4:3, 1:2, 2:0, 3:3) в пользу хозяев.

Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу московской команды.
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