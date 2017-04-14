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14 апреля 2017, 20:41 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Ватерполистки «Югры» проиграли «Падуе» в полуфинале LEN Trophy среди женских команд

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Ватерполистки ханты-мансийской «Югры» проиграли итальянской «Падуе» в полуфинале «Финала четырех» LEN Trophy, который проходит в Будапеште.

Встреча, прошедшая в пятницу в Будапеште, завершилась поражением российской команды со счетом 7:9.

В другом полуфинальном матче ватерполистки венгерского УВСЕ обыграли соотечественниц из «Дунайвароша» — 3:0.

Матчи за бронзовые медали и финал пройдут в Будапеште в субботу.
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