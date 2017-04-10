Евстигнеев стал единственным кандидатом на пост тренера сборной РФ по водному поло
МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Сергей Евстигнеев стал единственным кандидатом на пост главного тренера мужской сборной России по водному поло. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко.
Евстигнеев является исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода в отставку Владимира Карабутова. Прием заявок от кандидатов на эту должность завершился в понедельник.
«Евстигнеев стал единственным кандидатом на пост главного тренера российских ватерполистов», — сказал Власенко.
Вопрос об утверждении его кандидатуры будет рассматриваться на заседании президиума ФВПР 13 апреля.
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