Евстигнеев стал единственным кандидатом на пост тренера сборной РФ по водному поло

Евстигнеев является исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода в отставку Владимира Карабутова. Прием заявок от кандидатов на эту должность завершился в понедельник.

«Евстигнеев стал единственным кандидатом на пост главного тренера российских ватерполистов», — сказал Власенко.

Вопрос об утверждении его кандидатуры будет рассматриваться на заседании президиума ФВПР 13 апреля.