Ватерполистки «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» в 15-й раз подряд выиграли чемпионат России

Первый матч команд завершился победой клуба из Киришей со счетом 14:7. Второй матч, состоявшийся в субботу в Волгограде, завершился со счетом 15:6 в пользу «КИНЕФ-Сургутнефтегаза».

Клуб из Киришей в 15-й раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» во второй раз в истории стал обладателем серебряных наград.

Бронзовыми призерами чемпионата России ранее стал клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста.