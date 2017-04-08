Ватерполистки «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» в 15-й раз подряд выиграли чемпионат России
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт. «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из города Кириши победил волгоградский «Спартак» во втором матче финала чемпионат России по водному поло среди женских команд и в 15-й раз стал победителем турнира.
Первый матч команд завершился победой клуба из Киришей со счетом 14:7. Второй матч, состоявшийся в субботу в Волгограде, завершился со счетом 15:6 в пользу «КИНЕФ-Сургутнефтегаза».
Клуб из Киришей в 15-й раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» во второй раз в истории стал обладателем серебряных наград.
Бронзовыми призерами чемпионата России ранее стал клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста.
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