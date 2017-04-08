Ватерполистки «Динамо-Уралочки» победили «Югру» и выиграли бронзу чемпионата России
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт. Ватерполистки «Динамо-Уралочки» из Златоуста победили ханты-мансийскую «Югру» в ответном матче за третье место в чемпионате России и по сумме двух игр завоевали бронзовые медали.
Ответная встреча, состоявшаяся в субботу в Волгограде, завершилась со счетом 13:10 в пользу команды из Златоуста.
Первый матч, прошедший днем ранее, закончился минимальной победой «Югры» (11:10), но по сумме двух игр верх взяли ватерполистки «Динамо-Уралочки».
Чемпион страны определится в противостоянии клубов «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши) и «Спартак» (Волгоград).
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