Ватерполистки «Динамо-Уралочки» победили «Югру» и выиграли бронзу чемпионата России

Ответная встреча, состоявшаяся в субботу в Волгограде, завершилась со счетом 13:10 в пользу команды из Златоуста.

Первый матч, прошедший днем ранее, закончился минимальной победой «Югры» (11:10), но по сумме двух игр верх взяли ватерполистки «Динамо-Уралочки».

Чемпион страны определится в противостоянии клубов «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши) и «Спартак» (Волгоград).