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8 апреля 2017, 14:46 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Ватерполистки «Динамо-Уралочки» победили «Югру» и выиграли бронзу чемпионата России

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. Ватерполистки «Динамо-Уралочки» из Златоуста победили ханты-мансийскую «Югру» в ответном матче за третье место в чемпионате России и по сумме двух игр завоевали бронзовые медали.

Ответная встреча, состоявшаяся в субботу в Волгограде, завершилась со счетом 13:10 в пользу команды из Златоуста.

Первый матч, прошедший днем ранее, закончился минимальной победой «Югры» (11:10), но по сумме двух игр верх взяли ватерполистки «Динамо-Уралочки».

Чемпион страны определится в противостоянии клубов «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши) и «Спартак» (Волгоград).
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