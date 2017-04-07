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https://sport.mail.ru/news/water-polo/29353872/
7 апреля 2017, 17:45 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Изменения правил водного поло будут обсуждаться на конгрессе FINA

МОСКВА, 7 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Вопрос об изменениях правил в водном поло рассмотрят на конгрессе Международной федерации плавания (FINA), заявил агентству «Р-Спорт» член бюро FINA, президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника Гибадиева. </em>Вопрос об изменениях правил в водном поло рассмотрят на конгрессе Международной федерации плавания (<span class=error>FINA</span>) заявил агентству Р-Спорт член бюро <span class=error>FINA</span> президент Всероссийской федерации плавания (<span class=error>ВФП</span>) Владимир Сальников. Увеличить
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Водное поло включено в олимпийскую программу с 1900 года. Как ранее сообщил агентству «Р-Спорт» президент FINA Хулио Маглионе, в FINA ведутся дискуссии относительно изменения правил водного поло.

«Даже готовилось решение (по вопросу изменения правил), которое было отложено до конгресса, — сказал Сальников. — Это тестировалось на уровне первенств, но многие коллеги из водного поло в международном сообществе сочли, что полученной информации недостаточно. Желание сделать игру более динамичной и интересной есть у всех, но пока оптимального варианта по самому изменению правил нет».

Конгресс FINA состоится в июле 2017 года в Будапеште.
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Маглионе: FINA продолжит обсуждение возможного изменения правил в ватерполо

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Международная федерация плавания (FINA) рассматривает возможность изменения правил в водном поло для того, чтобы сделать вид спорта более зрелищным и расширить его географию, заявил агентству «Р-Спорт» президент организации Хулио Маглионе.
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