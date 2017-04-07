Изменения правил водного поло будут обсуждаться на конгрессе FINA
МОСКВА, 7 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Вопрос об изменениях правил в водном поло рассмотрят на конгрессе Международной федерации плавания (FINA), заявил агентству «Р-Спорт» член бюро FINA, президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Водное поло включено в олимпийскую программу с 1900 года. Как ранее сообщил агентству «Р-Спорт» президент FINA Хулио Маглионе, в FINA ведутся дискуссии относительно изменения правил водного поло.
«Даже готовилось решение (по вопросу изменения правил), которое было отложено до конгресса, — сказал Сальников. — Это тестировалось на уровне первенств, но многие коллеги из водного поло в международном сообществе сочли, что полученной информации недостаточно. Желание сделать игру более динамичной и интересной есть у всех, но пока оптимального варианта по самому изменению правил нет».
Конгресс FINA состоится в июле 2017 года в Будапеште.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter