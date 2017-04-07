Изменения правил водного поло будут обсуждаться на конгрессе FINA

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Водное поло включено в олимпийскую программу с 1900 года. Как ранее сообщил агентству «Р-Спорт» президент FINA Хулио Маглионе, в FINA ведутся дискуссии относительно изменения правил водного поло.

«Даже готовилось решение (по вопросу изменения правил), которое было отложено до конгресса, — сказал Сальников. — Это тестировалось на уровне первенств, но многие коллеги из водного поло в международном сообществе сочли, что полученной информации недостаточно. Желание сделать игру более динамичной и интересной есть у всех, но пока оптимального варианта по самому изменению правил нет».

Конгресс FINA состоится в июле 2017 года в Будапеште.