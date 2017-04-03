Маглионе: FINA продолжит обсуждение возможного изменения правил в ватерполо

Водное поло является одним из самых старых водных видов спорта в олимпийской программе, в которую оно было включено в 1900 году.

«Мы очень много времени уделяем дискуссии на этот счет. И, кстати, собираемся обсуждать этот вопрос снова и снова», — сказал Маглионе, комментируя информацию о возможных изменениях в правилах.

Президент FINA признался, что изменения в правилах обсуждаются с целью сделать игру более зрелищной. «Это во-первых. Во-вторых, нам важно, чтобы этот вид спорта стал более популярным в мире, важно расширять его географию. Плюс, как я уже говорил, мы хотим выровнять количество команд-участниц на Олимпиаде в мужском и женском турнире», — добавил он.

«Нет, я думаю, это займет больше времени, — сказал Маглионе, отвечая на вопрос, возможно ли введение новых правил уже на Играх-2020 в Токио. — Но это важный момент для нас. Нам важно, чтобы ватерполо не сдавало своих позиций по популярности, зрелищности. Это один из старейших командных игровых видов спорта в истории Олимпийских игр».