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https://sport.mail.ru/news/water-polo/29295121/
3 апреля 2017, 15:01 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Маглионе: FINA продолжит обсуждение возможного изменения правил в ватерполо

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Международная федерация плавания (FINA) рассматривает возможность изменения правил в водном поло для того, чтобы сделать вид спорта более зрелищным и расширить его географию, заявил агентству «Р-Спорт» президент организации Хулио Маглионе.

Водное поло является одним из самых старых водных видов спорта в олимпийской программе, в которую оно было включено в 1900 году.

«Мы очень много времени уделяем дискуссии на этот счет. И, кстати, собираемся обсуждать этот вопрос снова и снова», — сказал Маглионе, комментируя информацию о возможных изменениях в правилах.

Президент FINA признался, что изменения в правилах обсуждаются с целью сделать игру более зрелищной. «Это во-первых. Во-вторых, нам важно, чтобы этот вид спорта стал более популярным в мире, важно расширять его географию. Плюс, как я уже говорил, мы хотим выровнять количество команд-участниц на Олимпиаде в мужском и женском турнире», — добавил он.

«Нет, я думаю, это займет больше времени, — сказал Маглионе, отвечая на вопрос, возможно ли введение новых правил уже на Играх-2020 в Токио. — Но это важный момент для нас. Нам важно, чтобы ватерполо не сдавало своих позиций по популярности, зрелищности. Это один из старейших командных игровых видов спорта в истории Олимпийских игр».
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