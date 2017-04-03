Маглионе: FINA продолжит обсуждение возможного изменения правил в ватерполо
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Международная федерация плавания (FINA) рассматривает возможность изменения правил в водном поло для того, чтобы сделать вид спорта более зрелищным и расширить его географию, заявил агентству «Р-Спорт» президент организации Хулио Маглионе.
Водное поло является одним из самых старых водных видов спорта в олимпийской программе, в которую оно было включено в 1900 году.
«Мы очень много времени уделяем дискуссии на этот счет. И, кстати, собираемся обсуждать этот вопрос снова и снова», — сказал Маглионе, комментируя информацию о возможных изменениях в правилах.
Президент FINA признался, что изменения в правилах обсуждаются с целью сделать игру более зрелищной. «Это
«Нет, я думаю, это займет больше времени, — сказал Маглионе, отвечая на вопрос, возможно ли введение новых правил уже на Играх-2020 в Токио. — Но это важный момент для нас. Нам важно, чтобы ватерполо не сдавало своих позиций по популярности, зрелищности. Это один из старейших командных игровых видов спорта в истории Олимпийских игр».
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