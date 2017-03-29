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29 марта 2017, 15:32 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Власенко: Руза примет Суперфинал Мировой лиги по водному поло среди мужских команд

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Подмосковная Руза примет Суперфинал Мировой лиги по водному поло среди мужских команд, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко.

Суперфинал Мировой лиги по водному поло должен пройти 20—25 июня.

«Мы решили провести Суперфинал в Рузе», — сказал Власенко.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) подтвердила ФВПР проведение в стране Суперфинала Мировой лиги.
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