Власенко: Руза примет Суперфинал Мировой лиги по водному поло среди мужских команд

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков заявил, что считает главной задачей на сегодняшний день просмотр молодых игроков с прицелом на Олимпийские игры-2020, в чем помогают матчи Мировой лиги.