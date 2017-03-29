Власенко: Руза примет Суперфинал Мировой лиги по водному поло среди мужских команд
МОСКВА, 29 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Подмосковная Руза примет Суперфинал Мировой лиги по водному поло среди мужских команд, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко.
Суперфинал Мировой лиги по водному поло должен пройти
«Мы решили провести Суперфинал в Рузе», — сказал Власенко.
Ранее Международная федерация плавания (FINA) подтвердила ФВПР проведение в стране Суперфинала Мировой лиги.
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